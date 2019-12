Star Wars, JJ Abrams rivela l'unica cosa che cambierebbe in The Force Awakens

La prima mondiale di Star Wars: The Rise of Skywalker tenutasi nella notte a Los Angeles non ci ha portato soltanto le prime reazioni della stampa presente all'evento, ma anche alcune dichiarazioni dai membri del cast e della troupe.

In particolare JJ Abrams, regista dell'ultimo capitolo della saga degli Skywalker ma anche autore del primo episodio della nuova trilogia, The Force Awakens, ha spiegato di avere un unico rimpianto per il film uscito nel 2015.

"Riguardo sempre attentamente i film che ho fatto in passato per cercare di capire anche a distanza di tempo quali cose vorrei aver fatto meglio o diversamente", ha dichiarato Abrams a IGN Japan. "Per The Force Awakens, vorrei che Chewie non avesse ignorato Leia nel terzo atto dopo la morte di Han. Ci sono cose che so che avrei potuto fare di meglio, ma questo fa parte del processo di apprendimento, immagino."

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker arriverà in Italia domani 18 dicembre. Nel cast del film torneranno Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo e Billie Lourd, ai quali si aggiungono anche le new entry Naomi Ackie, Richard E. Grant, Dominic Monaghan e Keri Russell.

Oltre a tutti questi nomi da citare anche i ritorni di alcune leggende della saga come Mark Hamill, Anthony Daniels, Billy Dee Williams - che riprenderà il ruolo di Lando Calrissian - Carrie Fisher - di nuovo come Leia Organa grazie all'uso di filmati inediti girati ai tempi di Star Wars: The Force Awakens - e Ian McDiarmid, che torna nei panni dell'Imperatore Palpatine.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alle anticipazioni sul debutto di Ahsoka Tano e al nostro Everycult su Il Risveglio della Forza.