Star Wars, il consiglio di JJ Abrams a Daisy Ridley: 'Per i fan è una religione'

I fan di Star Wars prendono il franchise molto sul serio. A volte anche troppo, tanto da causare ansia da prestazione nei loro protagonisti. E' più che noto che la saga sequel di Guerre Stellari è ancora vittima di opinioni contrastanti e questi hanno causato non pochi problemi a Daisy Ridley.

Dopo l'annuncio di un nuovo film su Rey, moltissimi fan sono rimasti sorpresi dalla scelta dell'attrice di tornare nel franchise, nonostante inizialmente avesse detto di non voler più far parte della saga. Prima di ottenere il ruolo di Rey, la Ridley era solo una giovanissima aspirante attrice che cercava, in tutti i modi, di sbancare il lunario e, parallelamente, lavorava in un bar di Londra per pagarsi l'affitto. A offrire il ruolo alla Ridley fu JJ Abrams che, fin dal primo momento, le chiarì la portata di ciò che stava per andare a fare.

"Comprendi la scala. Questo non è un ruolo in un film. Questa è una religione per le persone. Cambia le cose a un livello che è inconcepibile" ha detto il regista. Nonostante ciò l'attrice non era minimamente consapevole di in che modo il franchise le avrebbe cambiato la vita. L'inizio, come ogni cosa, è sembrato entusiasmate finchè non sono arrivate le prime critiche da parte dei fan che hanno causato non pochi problemi alla Ridley. L'attrice, infatti, ha cominciato a soffrire di ansia e di mal di stomaco nervosi causati dallo stress.

