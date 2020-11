Star Wars, Jessica Henwick perse il ruolo di Rey: 'E' stato davvero duro per me'

Nel corso di una recente intervista promozionale Jessica Henwick, che ritroveremo prossimamente vedremo in Matrix 4 con Keanu Reeves, ha raccontato cosa ha provato quando perse il ruolo di Rey per la trilogia sequel di Star Wars.

Sebbene alla fine sia comunque apparsa nella saga impersonando la pilota di X-Wing Jessika Pava, la Henwick era inizialmente in corsa per interpretare Rey, ruolo che alla fine è andato a Daisy Ridley. In una recente intervista con NME, l'attrice ha ammesso che per lei è stato difficile accettare il rifiuto, specialmente perché arrivato alla fine di un processo di selezione "molto lungo, molto arduo" che ha occupato più di sei mesi della sua vita.

"È stato molto difficile per me quando ho saputo che non avrei avuto la parte", ha detto l'attrice. “Ma ho capito perché - Daisy ha fatto un lavoro incredibile ed è stato il suo viaggio al 100%. Semplicemente non era pensato per me - la mia vita sarebbe stata completamente diversa!"

Dopo averla vista ne Il Risveglio della Forza di JJ Abrams, Pava è diventata uno dei personaggi preferiti tra i fan dei fumetti di Star Wars, poiché è riuscita ad ottenere un ruolo da protagonista nella prima serie di fumetti dedicata a Poe Dameron. La Henwick aveva rivelato di essere stata in corso per il ruolo solo quest'anno, in concomitanza con l'uscita di Star Wars: The Rise of Skywalker. "Oh mio Dio, cavolo", ha ricordato l'attrice. "Sono stati sei fottuti mesi. Sono stati lunghi."