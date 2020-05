Star Wars, il primo Jedi della storia sarebbe uno Skywalker secondo una teoria

Tra Star Wars: Gli Ultimi Jedi e l'ultimo Episodio IX un concetto affrontato molto spesso (lasciamo a voi il giudicare se bene o meno) è stato quello della famiglia: Rey, in particolare, si trova a scegliere tra i suoi legami di sangue e coloro che, in effetti, hanno rappresentato i suoi veri legami.

La questione Rey Palpatine/Rey Skywalker è stata recentemente spiegata da Pablo Hidalgo, membro dello Story Group di Lucasfilm: "Mi piaceva l'idea che lei sarebbe stata la nostra Skywalker, ma non è una Skywalker. Nelle nostre intenzioni, in realtà, lo Skywalker è davvero una metafora. Non è qualcosa che abbia necessariamente a che fare con il proprio sangue".

Seguendo questa definizione, dunque, viene da pensare che uno Skywalker, più che un membro della famiglia di Luke e Leila, sia effettivamente qualcuno destinato a portare nella Forza il tanto agognato equilibrio... Esattamente come fu per il primo Jedi.

Durante Star Wars: Gli Ultimi Jedi vediamo infatti Rey meditare vicino un murale raffigurante proprio il primo cavaliere Jedi, che viene definito nel film stesso come qualcuno in grado di portare la Luce nell'Oscurità, di incarnare l'equilibrio stesso tra Bene e Male... Una sorta di yin e yang in chiave starwarsiana insomma. Non trovate che ciò combaci perfettamente con la definizione di Skywalker data da Hidalgo?

Seguendo questo ragionamento, dunque, il primo Jedi della storia sarebbe a tutti gli effetti uno Skywalker. Cosa ne pensate? Credete che abbia senso o preferite pensare al nome Skywalker nella sua accezione più classica?