Star Wars: i Jedi e i Sith sono definitivamente morti con L'Ascesa di Skywalker?

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ha avuto il duro compito di dare una conclusione ad una saga storica durata più di 40 anni, cercando di accontentare quello che è stato definito un fandom troppo accanito da Mark Hamill, ma è riuscita a risolvere uno dei contrasti più noti tra quelli ambientati nella galassia lontana lontana?

Ovviamente stiamo parlando della dicotomia tra luce e oscurità, che si è concretizzata sin da Episodio I in un aspro scontro tra i Jedi e i Sith. A dire il vero l'intera trilogia sequel si basa sul superamento di questo pattern e, dopo un Episodio VII all'insegna della tradizione, ci ritroviamo all'interno di una storia di rinuncia ai valori passati.

Ne Gli Ultimi Jedi sono due i vertici a cui fare riferimento: da una parte c'è il vecchio Luke, che ha deciso di rinunciare completamente alla Forza e agli errori commessi dal rinnovato Ordine degli Jedi, dall'altra troviamo un Kylo Ren che ha deciso di tagliare (in tutti i sensi) i ponti con il passato, sia per quanto riguarda il lato chiaro, rappresentato dai suoi genitori Han e Leia, sia per quanto riguarda il lato oscuro, rappresentato da Snoke, dal Primo Ordine e dal passato dei Sith in generale.

Il punto di contatto è proprio Rey, che ne L'Ascesa di Skywalker intraprende un percorso personale volto a liberarla dai fantasmi del passato, accettandoli al tempo stesso. Per questo c'è chi ha voluto vedere, nella scena finale in cui la padawan "fuori tempo massimo" seppellisce le spade dei suoi maestri di vita, una definitiva scomparsa dei Jedi e dei Sith per come li abbiamo sempre conosciuti, e l'avvio di qualcosa di completamente diverso. Che il tanto decantato equilibrio della Forza sia finalmente stato raggiunto da Rey, con il consenso di tutti i Jedi passati, è cosa certa, ma probabilmente non scopriremo mai davvero le conseguenze di tutto questo, visto che la Saga degli Skywalker si è conclusa. A questo punto ipotizzare una nuova guerra con un Primo Ordine bis appare davvero improbabile e di cattivo gusto, ma in molti credono che non ce ne sia in fondo neanche bisogno, visto che i conflitti tra Jedi e Sith sono stati risolti dall'ultimo erede degli Skywalker. Nel nuovo tempio Rey potrebbe insegnare non solo la via della luce attraverso la costrizione, la rinuncia e la negazione della negatività come avveniva in passato, ma potrebbe affrontare a viso aperto anche il lato oscuro, per far sì che i suoi allievi proseguano sulla via dell'equilibrio.

Cosa ne pensate? In futuro gli autori potrebbero tornare a mettere in discussione questo bilanciamento? O sarebbe meglio concentrarsi su di un periodo storico precedente ad Episodio IX? Intanto un'altra teoria sembra aver risolto un buco di trama riguardante Palpatine.