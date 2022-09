Star Wars: Gli Ultimi Jedi, Rian Johnson riflette sulle critiche dei fan: 'Dolorose'

Nonostante siano passati diversi anni dall'uscita di Star Wars: Gli Ultimi Jedi, Rian Johnson non ha mai dimenticato completamente le critiche mosse dai fan contro il suo lavoro e il suo film, considerato uno dei più divisivi nella storia della saga creata da George Lucas. Dopo aver difeso Gli Ultimi Jedi, Johnson ha parlato anche delle critiche.

Parlando con Empire delle reazioni a Gli Ultimi Jedi, Rian Johnson ha detto di aver dovuto imparare a non farsi condizionare da queste critiche. Il regista, che ha riflettuto sul suo film di Star Wars a cinque anni dall'uscita, ha affrontato la difficoltà iniziale nel gestire le reazioni negative sui social media. Tuttavia, Johnson ha proseguito affermando che si è trattato di un'esperienza "salutare" che gli ha insegnato che non deve sperare di piacere a tutti per forza.

"È stato un processo. All'inizio non è stato facile. È stato incredibilmente doloroso. Prima dell'uscita del film, se una persona mi diceva qualcosa di leggermente sprezzante su Twitter, sentivo una profonda sensazione di 'Oh mio Dio, c'è qualcuno là fuori a cui non piaccio... devo rimediare'... Nel contesto dei social media, e forse anche nel contesto dell'essere umano nel mondo, è una cosa molto salutare essere stati messi sotto torchio. Si potrebbe anche sostenere che quelle terminazioni nervose che sono state bruciate sono una cosa negativa".

In precedenza, Johnson ha ammesso come oggi sia ancora più fiero del suo lavoro ne Gli Ultimi Jedi: "Cinque anni dopo ne sono ancora più fiero. Quando è toccato a me prendere la mazza ho saputo colpire la palla. Penso sia impossibile approcciare a Star Wars senza pensare al mito con cui siamo stati cresciuti. Il mio intento non era quello di dare uno strappo, ma di tornare alle origini di quel mito, al suo potenziale fondamentale. E spero che quel film sia stato una riaffermazione del potere del mito di Star Wars nelle nostre vite" sono state le parole di Rian Johnson.

Johnson tornerà alla regia con Glass Onion, il sequel di Knives Out. Il regista ha confermato il significato del titolo Glass Onion, che fa riferimento all'omonima canzone dei Beatles.