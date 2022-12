Star Wars: Gli Ultimi Jedi, Rian Johnson: 'Rappresenta ciò che è Star Wars per me'

Se Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ha messo d'accordo la gran parte dei fan nell'essere ritenuto un film da dimenticare, il destino di Star Wars: Gli Ultimi Jedi è stato decisamente più complesso: il film di Rian Johnson ha diviso il pubblico come pochi altri film della saga hanno fatto, e il regista stesso non smette di difenderlo a spada tratta.

Dopo aver commentato le critiche dei fan a Star Wars: Gli Ultimi Jedi, infatti, il regista di Knives Out è tornato a parlare di quel tanto controverso Episodio VIII, ribadendo di considerarlo pienamente in diritto di far parte del canone del glorioso franchise nato dalla mente di George Lucas.

"Per me tutto in quel film è Star Wars, e tutto ciò che fa parte di quel film posso ricondurlo profondamente a ciò che Star Wars è per me. Ognuno ne ha una visione diversa. So che ci sono fan di Star Wars che pensano che Star Wars fosse una cosa seria, tipo i film di Batman. Io ero così giovane quando vidi L'Impero Colpisce Ancora e su di me ebbe un impatto enorme, perché ero abbastanza giovane da non vederlo come se fosse un film di Star Wars, ma come se fosse una cosa reale. Tutti coloro che pensano che un certo tipo di humor buffo non appartenga a Star Wars, non so se hanno visto Il Ritorno dello Jedi" sono state le parole di Johnson.

E voi, da che parte state? Episodio VIII sì o Episodio VIII no? Diteci la vostra nei commenti! Sempre Johnson, intanto, ha paragonato il montaggio de Gli Ultimi Jedi a quello di Knives Out.