Star Wars Gli Ultimi Jedi, Johnson sul montaggio: 'Non diverso da quello di Knives Out'

Nel corso del The Middleburg Film Festival che si terrà in Virginia dal 13 al 16 ottobre sarà consegnato un riconoscimento relativo alla sceneggiatura a Rian Johnson. Per l'occasione, il regista e il suo storico montatore Bob Ducsay hanno discusso con Variety delle modalità del loro lavoro e delle differenze, se ce ne sono, tra un film e l'altro.

Ducsay e Johnson collaborano insieme fin da Looper e hanno continuato quindi con Star Wars: Gli Ultimi Jedi, Knives Out e infine Glass Onion - Knives Out, quest'ultimo in arrivo il 23 dicembre prossimo su Netflix. Proprio a sottolineare le modalità del suo lavoro, Johnson ha ribadito come non ci sia una grandissima differenza tra il lavorare al montaggio di un film ad alto budget come Star Wars a quello di film più piccoli come appunto Looper e Knives Out.

I due si sono incontrati sul set di Looper, dopo che Johnson aveva curato personalmente il montaggio del suo primo film e si era rivolto a Gabriel Wyre per The Brothers Bloom.

"Bob mi ha insegnato a lavorare e a collaborare con un montatore", ha raccontato Johnson. "Prima del mio primo film, Brick, avevo girato una tonnellata di cortometraggi e li avevo montati tutti da solo. Ho montato anche Brick. Per The Brothers Bloom ho lavorato con un montatore adorabile e meraviglioso, Gabriel Wrye, e mi sono impegnato attivamente. Ma nel corso del nostro rapporto di lavoro, grazie alla sua pazienza e alla fiducia che si è creata tra noi, mi ha insegnato a essere un vero collaboratore. Ho ancora il cervello di un editor, ma a questo punto sono quasi due menti che lavorano insieme, che si sincronizzano quando lavoriamo. Ci sentiamo come se stessimo completando le frasi dell'altro".

Ducsay ha ricordato: "È stato molto interessante arrivare all'inizio, perché Rian aveva già fatto i suoi primi due film. Penso che debba essere stato molto difficile per lui, perché si tratta di un processo così intimo e preciso. Ogni dettaglio, ogni sfumatura, ogni fotogramma, che è un 24esimo di secondo, viene discusso nella tua mente quando stai montando un film. Quindi, se hai già l'istinto di un montatore, come Rian, scommetto che è difficile far venire qualcuno a fare quel lavoro. Mi sono accorto che siamo andati d'accordo fin dall'inizio".

Parlando della differenza tra i vari film realizzati, Johnson ha dichiarato: "Ogni film ha le sue sfide. Ma credo che ciò che mi colpisce di più sia quanto siano tutti simili in termini di processo di lavorazione. Star Wars non è stato molto diverso da Looper e questo non è stato molto diverso da Knives Out. Siamo sempre seduti a tavolino e le scelte da fare sono sempre le stesse. È la stessa decisione di mantenere l'equilibrio. Sono le stesse considerazioni sul ritmo. È diverso per ogni film. Ma dirò una cosa: ho apprezzato molto avere Bob per Star Wars".

Mentre non si parla ancora della nuova trilogia di Star Wars firmata da Johnson, oggi è uscito un nuovo trailer per Glass Onion Knives Out.