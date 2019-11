Star Wars Jedi: Fallen Order confermerebbe una fan theory di Il risveglio della Forza

Il nuovo videogame Star Wars Jedi: Fallen Order avrebbe confermato la teoria dei fan di Il risveglio della Forza che riguarda la Starkiller Base. I fan avevano ipotizzato una teoria sull'origine della Starkiller Base, ovvero che il pianeta sia in realtà Illum, luogo in cui i giovani Jedi ottengono i cristalli kyber per le spade laser.

Illum è apparso nella quinta stagione di The Clone Wars. In Star Wars Jedi: Fallen Order seguiamo la storia del protagonista Jedi, Cal, sul pianeta Illum, dove costruisce una spada laser. Illum non solo ha le stesse coordinate di Starkiller Base de Il risveglio della Forza. Il Primo Ordine costruisce l'arma in Il risveglio della Forza. Nell'immagine si può vedere la conferma del legame tra Fallen Order e Il risveglio della Forza.



Nel frattempo i fan stanno aspettando con trepidazione l'uscita nelle sale di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, terzo capitolo della trilogia sequel di Guerre Stellari. Il film vedrà il ritorno di personaggi che abbiamo imparato a conoscere ne Il risveglio della Forza e Gli ultimi Jedi e ritorni importanti come quello di Mark Hamill nell'iconico ruolo di Luke Skywalker e la compianta Carrie Fisher, che incarna il generale Leia Organa.

Adam Driver ha ricordato la brutta sensazione alla première di Il risveglio della Forza. Per quanto riguarda L'ascesa di Skywalker, Anthony Daniels crede che C-3PO sarà fondamentale nel corso della trama.