Star Wars, James Mangold torna a parlare del suo nuovo film 'Star Wars Zero'

Nel corso di una recente intervista, il regista James Mangold ha fornito nuove informazioni sull'attesissimo nuovo film della saga Star Wars: Dawn of the Jedi, titolo provvisorio del progetto presentato alla Star Wars Celebration 2023 e ambientato 25mila anni prima di Luke Skywalker.

Il regista di Cop Land, Logan e Ford vs Ferrari, che a giugno tornerà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo con il suo nuovo film Indiana Jones e Il quadrante del destino, si è seduto con ScreenRant per discutere brevemente di Dawn of the Jedi, che ha riassunto in tre semplici parole: 'Star Wars Zero'. Ecco che cosa ha detto James Mangold a proposito del progetto:

"L'idea del film nasce dalla volontà di esplorare un'epoca della saga che ci mostri dove tutto è iniziato. Una sorta di Star Wars Zero, se vogliamo. Dove è nata la Forza? Per me, un film deve sempre avere una domanda a cui rispondere. Qualcosa di singolare, un tema che spinge la narrazione. Non tanto come si collegherà a questo o a quello, o chi ha costruito questo oppure quando e chi sconfiggerà chi. Il punto fondamentale di una storia è cosa racconta, di cosa si tratta. Per me, si tratta di questa scoperta: che cos'è la Forza?".

In precedenza, James Mangold aveva paragonato Dawn of the Jedi a Ben-Hur e a I Dieci Comandamenti: