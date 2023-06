Star Wars, James Mangold sarebbe stato vicino a dirigere un film su Boba Fett

Prima dell'arrivo al cinema dei primi spin-off dell'universo di Star Wars sembrava che il materiale da cui poter attingere potesse essere illimitato. Addirittura, prima di The Book of Boba Fett, pare ci fosse in programma la realizzazione di un film sul personaggio.

Poco prima dell'uscita di Solo: A Star Wars Story, alcuni report parlavano di una pellicola su Fett diretta da James Mangold. Nel corso del tempo sono state date varie spiegazioni riguardo la mancata realizzazione del film ma il regista, recentemente, ha dato la risposta definitiva parlando di esser stato vicinissimo al coinvolgimento nel progetto. "Anni prima Mangold aveva 'più che flirtato' con la realizzazione di un film di Boba Fett che sarebbe stato uno spaghetti western unico, sulla scia di Sergio Leone" hanno rivelato alcuni rapporti di Variety.

Ad anni di distanza James Mangold entrerà nell'universo di Star Wars esplorando le origini dei Jedi. La storia che era stata concepita per il film su Boba Fett pare sia stato un primo concept per quella che è poi diventata The Book of Boba Fett, serie standalone sul personaggio direttamente collegata alle vicende della seconda e della terza stagione di The Mandalorian.

Secondo alcune dichiarazioni il film di Star Wars di Mangold sarebbe ispirato a Ben Hur e i 10 comandamenti, pellicole che hanno segnato la storia del cinema. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!