Star Wars, James Mangold anticipa 'nuovi personaggi e una nuova era' per il suo film

Sembrava che tutto fosse ancora un enorme forse per quanto riguarda il futuro dello Star Wars cinematografico: lo Star Wars Celebration di oggi ci ha però parlato di uno scenario completamente diverso, con Lucasfilm che sembra avere le idee piuttosto chiare al riguardo, proprio come James Mangold.

Il regista di Wolverine si occuperà di un film di Star Wars ambientato 25.000 anni prima della trilogia classica, il che vuol dire presumibilmente risalire alle origini dell'Ordine Jedi: una scelta che, stando alle parole di Mangold stesso, ci porterà a scoprire "personaggi completamente nuovi" e "una nuova era" del franchise.

Mangold ha voluto anche chiarire un altro aspetto dell'operazione: secondo il regista, infatti, non è corretto immaginare il suo film (a cui il nostro si riferisce con il titolo Star Wars Zero) come uno Star Wars ambientato in età preistorica. È lecito, a questo punto, immaginare che le tecnologie che ben conosciamo, seppur in una forma sicuramente più rudimentali, saranno presenti anche in questo caso.

Il film di James Mangold sarà dunque il primo capitolo di Star Wars completamente libero dall'influenza degli Skywalker: in cosa si tradurrà tutto ciò? Pensate sia un rischio che potrebbe valere la pena correre? Diteci la vostra nei commenti! Noi, ovviamente, non stiamo nella pelle dalla curiosità.