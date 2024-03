Star Wars, Jake Lloyd ha visto Ahsoka: l'Anakin di Episodio I sta finalmente meglio!

Ci sono carriere che sembrano iniziare nel più sfavillante dei modi per poi arenarsi, se non crollare in pericolosi e drammatici vortici. È il buono e il cattivo volto della fama, capace di ribaltare in un battibaleno proporzioni, considerazioni e visioni di sé e del mondo stesso.

Come i fan di Star Wars sanno bene, Jake Lloyd, il piccolo Anakin Skywalker del primo Episodio, La Minaccia Fantasma, sta vivendo sulla sua pelle gli effetti vertiginosi che la debolezza della psiche può recare sul benessere dei diretti interessati.

La notizia dell'arresto e del seguente ricovero di Jake Lloyd aveva fatto il giro del web, causando uno stato di apprensione collettivo per le condizioni di salute dell'interprete, la cui salute mentale diveniva sempre più precaria. Tuttavia, non è mai stato solo: l'apprensiva madre, Lisa Lloyd, da sempre lo supporta ed aiuta nella più lunga e delicata delle battaglie.

In occasione del 35esimo compleanno di Jake, Lisa ha rilasciato una lunga e profonda intervista per Scripps News, nella quale si è aperta, con evidente dolore ma altrettanta forza d'animo, sul burrascoso passato del figlio, dai primi campanelli d'allarme agli ultimi aggiornamenti, fortunatamente positivi.

“Jake ha iniziato a manifestare qualche problema al liceo”, ha rivelato Lisa Lloyd. “Ha iniziato a parlare di molteplici realtà. Non sapeva se si trovava in questa realtà o in una realtà diversa". Talvolta il figlio le rivelava di avere visioni di soggetti con "occhi neri" che lo fissavano per strada e di intraprendere conversazioni a notte fonda con Jon Stewart, noto conduttore, attraverso la televisione.

L'American Psychiatric Association ha diagnosticato il disturbo del giovane come schizofrenia. Si tratta di una pericolosa patologia diffusa in 1 persona su 300 e si manifesta con deliri, allucinazioni, disorganizzazione linguistica e mancanza di motivazioni e stimoli. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, la schizofrenia colpisce circa 24 milioni di soggetti in tutto il mondo.

Ma, fortunatamente, il giusto iter terapeutico sembra stia portando, passo dopo passo, i risultati sperati. Lisa e Jake hanno, ad esempio, festeggiato insieme il compleanno di lui in sala, godendosi la visione del film Wonka con Timothée Chalamet.

“Guardare film era una delle cose che non potevamo fare quando non prendeva le medicine, dato che non aveva la soglia di attenzione necessaria per seguirli", ha confessato la donna, che ha rassicurato i fan dell'universo di George Lucas con una gioiosa affermazione: "Ama tutte le nuove opere di Star Wars. La gente crede che lo detesti, in realtà lo adora!".

Il buon Jake, tra l'altro, è un grande fan della serie Ahsoka, in grado di intrattenerlo di gusto; a quanto pare, tra i suoi graditi regali di compleanno c'è stata proprio una action figure della protagonista interpretata da Rosario Dawson.

"Sarebbe successo comunque, credo sia qualcosa di generico ereditato da parte paterna", precisa Lisa Lloyd, quasi ad allontanare il luogo comune che le aspre critiche ricevute dal figlio per l'interpretazione di Anakin abbiano avuto un ruolo cruciale in queste sofferenti vicende.

Intanto, il 3 maggio 2024 sarà la data del ritorno in sala de La Minaccia Fantasma: chissà se anche Jake festeggerà la re-release della sua pellicola insieme ai milioni di fan sparsi per il mondo. Noi, intanto, siamo certi che il suo piccolo Skywalker dal caschetto biondo fulgido resterà sempre impresso nei nostri cuori.