Star Wars, Jack Black è esilarante in un video dedicato al #RevengeoftheFifth

Dopo aver ridato vita a modo suo al mitico Obi-Wan Kenobi e al Generale Grievous lo scorso 4 maggio per lo Star Wars Day, riproponendo il loro scontro all'ultimo sangue ne La vendetta dei Sith, per il giorno successivo, il 5 maggio, noto anche come #Revengeofthefifth, Jack Black ha pensato a un'altra esilarante trovata.

Ci troviamo davanti a un filmato meno costruito ma comunque estremamente diretto e divertente rispetto al precedente lavoro virale social dell'amatissimo e seguito interprete, musicista e doppiatore. L'idea di Black è quella di usare ironicamente la forza per attirare a se lo spettatore del video per poi far oscillare una spada laser rossa da Sith che taglia il video su schermo per mostrare sotto lo stesso identico video e la stessa identica sequenza, creando un effetto loop ipnotico e affascinante.



Sebbene non sia consolidato nel canone ufficiale delle celebrazioni del franchise di Star Warsa, il Revenge of the Fifth Day è un modo che i fan hanno inventato per allungare i festeggiamenti della saga fantascientifica più amata e seguita della storia del cinema, e la cosa ha preso talmente piede negli ultimi due o tre anni che molte star affermate come appunto Black hanno cominciato a condividere dei contenuti a tema appropriati alla giornata.