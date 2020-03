Star Wars: J.J. Abrams voleva il clone di Palpatine in Il risveglio della Forza

Il supervisore agli effetti visivi, Roger Guyett, ha svelato che J.J. Abrams inizialmente voleva riportare il personaggio di Palpatine come clone in Star Wars: Il risveglio della Forza. L'ombra di Palpatine aleggia su tutta l'ultima trilogia e ora il romanzo Star Wars: L'ascesa di Skywalker farebbe chiarezza su questo aspetto.

Secondo il libro infatti Palpatine potrebbe essere tornato come clone. Molti fan hanno criticato LucasFilm per non aver pianificato a dovere la trilogia sequel sin dall'inizio ma l'idea di riportare Palpatine in versione clone sin da Il risveglio della Forza sarebbe un'idea balenata per qualche momento nella testa di J.J. Abrams.

Un'indiscrezione nata da un'intervista di Guyett a Cineflex:"Ian McDiarmid è stato una parte così importante dei film originali. J.J. voleva riportarlo indietro per rivelare che Palpatine non era stato completamente distrutto in Episodio VII. Ha creato un clone di sé stesso e con l'aiuto di chi era rimasto fedele ai Sith, si è ricostruito in uno stato frammentato e fragile. Quando Kylo lo incontra, Palpatine non è completamente formato e si affida a tubi e parti meccaniche, spostandosi in questo laboratorio Sith grazie ad un meccanismo prodotto da Kevin Jenkins. Ha lo spirito dei Sith ma è intrappolato in un corpo incompleto".



Di recente nelle sale è arrivato l'ultimo capitolo della trilogia sequel, L'ascesa di Skywalker, con un cast composto principalmente da Daisy Ridley, John Boyega, Adam Driver, Oscar Isaac e Lupita Nyong'o. Il film è uscito nelle sale lo scorso dicembre. J.J. Abrams aveva difeso Il risveglio della Forza dalle critiche di George Lucas. Nel film, uscito nel 2015, doveva essere presente anche Lando Calrissian.