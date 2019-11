Star Wars, J.J. Abrams parla del futuro di Rey: 'Le esperienze accumulate le serviranno'

Nel corso di una recente intervista con Entertainment Weekly, il regista e sceneggiatore J.J. Abrams ha provato ad aggirare i suoi dogmi sulla segretezza svelando qualche piccolo particolare relativo a Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker.

Nello specifico, l'autore ha parlato del futuro di Rey, anticipando che le esperienze accumulate nel corso dei precedenti due film, Il Risveglio della Forza e Gli Ultimi Jedi, saranno fondamentali per il personaggio nell'ultimo capitolo della saga degli Skywalker, nel quale Rey utilizzerà molto di più i suoi poteri della Forza.

Come suggerisce Abrams: "La ragazzina che scavava fra i rottami per trovare pezzi di ricambio nella speranza di riuscire a sopravvivere che abbiamo visto in The Force Awakens, quelle abilità speciali e quell'esperienza speciale accumulata finiranno per essere qualcosa di essenziale per salvare la galassia."

La stessa Daisy Ridley ha rivelato di aver subito un pesante processo di allenamento per le riprese, che ha dovuto bilanciare azione e fisico col peso emotivo. "È una storia pesante per Rey", ha affermato la Ridley. "Ci sono stati giorni in cui ero letteralmente esausta. 'Non posso più farlo, sono così stanca, non so se riuscirò a raggiungere di nuovo quell'emozione'."

Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker arriverà in Italia dal prossimo 18 dicembre. Per altri approfondimenti vi rimandiamo al nuovo teaser trailer del film e alle dichiarazioni di Daisy Ridley sui poteri e i genitori di Rey.