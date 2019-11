Star Wars, anche J.J. Abrams loda Baby Yoda: 'Rappresenta il benessere della saga'

Tutto il mondo è folgorato da Baby Yoda, nuovo personaggio di Star Wars che ha esordito in The Mandalorian e che risponde a questo nome solo perché appare carino, dolce e soprattutto come una versione bebè del maestro Yoda.

Di recente anche J.J. Abrams, regista dell'acclamato Il Risveglio della Forza e dell'imminente L'Ascesa di Skywalker, ha commentato l'arrivo del nuovo polarizzante protagonista, ma come al solito l'autore si è distinto da tutti gli altri: invece di commentare l'aspetto di Baby Yoda, Abrams lo ha utilizzato come fulcro di una metafora sulla forza della saga di Star Wars, e su quanto questa sia in grado di sorprendere.

"Penso che il divertimento di raccontare storie in questa galassia sta tutto nel riuscire a prendere le cose che ti sono familiari e riadattarle, modificarle, commentarle, continuarle. È un mondo che sta cercando di espandersi. Voglio dire, i film originali hanno fatto una cosa straordinaria facendo riferimento alle Guerre dei Cloni, all'Impero e al Senato e alla Vecchia Repubblica, senza mai mostrare le cose di cui parlava. Come creare un dipinto su una tela che non c'è, ed è incredibile quanto fosse reale ciò di cui parlavano quei personaggi. Non hai visto quelle cose, come spettatore, ma per anni hai pensato che ci fossero, e in quel modo il mondo di Star Wars appariva vivo. Per me Star Wars è una specie di costante espansione. E la possibilità di scegliere un personaggio come Yoda e dire: 'E se creassimo un bambino Yoda?' è il motivo per cui queste cose funzionano. Non sono solo nostalgia, ma qualcosa di davvero significativo, una storia che ha delle radici e una potenza profonde, qualcosa che suscita l'immaginazione."

