Star Wars, J.J. Abrams furioso quando John Boyega ha perso la sceneggiatura del film

Se ci seguite quotidianamente avrete di certo saputo che una sceneggiatura di Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker è finita su Ebay per colpa di John Boyega, che l'ha dimenticata sotto il letto del suo hotel, dove è stata ritrovata da qualche inserviente.

A rivelare la notizia è stato originariamente J.J. Abrams, che con estrema classe però si era rifiutato di svelare l'identità dell'attore colpevole di tanta sbadataggine: "Uno dei nostri attori, non dirò quale - vorrei farlo, ma non lo dirò - ha lasciato il copione sotto al suo letto in albergo, dove poi è stato ritrovato da qualcuno dello staff delle pulizie", ha detto Abrams. "Da lì è finito nelle mani di qualcun altro, che poi ha tentato di venderlo su eBay."

“Sì, sono stato io. Sì", ha dichiarato Boyega a TMZ quando ha incontrato i fan a Times Square. "È stato un incidente!" Quando gli è stato chiesto della reazione di Abrams, Boyega ha detto: "Diciamo solo che si è decisamente arrabbiato."

Alla domanda su come ha fatto a sopravvivere alla furia del regista, l'attore ha scherzato: "Non possiamo parlare d'altro? Gli ho detto che pensavo sarebbe stato positivo per le persone leggere il film prima di vederlo. È un approccio creativo completamente nuovo che stavo cercando di sperimentare."

Per qualche ragione crediamo che le cose non siano andate esattamente in questo modo, ma per ora ci limiteremo a dare per buona questa versione.

