Star Wars: J.J. Abrams aveva un'idea completamente diversa per i genitori di Rey

è stato uno degli episodi della saga più attaccato e criticato dai suoi stessi fan, tanto che si sono pure iniziate delle petizioni per rimuoverlo dal canone ufficiale, lo ricorderete.

Questo perché il film di Rian Johnson sovvertiva alcune regole considerate inossidabili all’interno della saga, come i dogmi del Cavalierato Jedi, il percorso di Luke Skywalker, così come altre risposte che i fan aspettavano dall’epoca dell’uscita de Il Risveglio della Forza e che una volta apprese hanno lasciato a molti l’amaro in bocca. Per questo in tanti sperano che il ritorno di J.J. Abrams per la regia di Star Wars: Episodio IX possa riportare la saga in carreggiata, soprattutto per alcune questioni spinose, non ultima la questione dei genitori di Rey (Daisy Ridley).

Ne Gli Ultimi Jedi viene chiarito – anche se non in maniera definitiva – dalla rivelazione di Kylo Ren che in realtà Rey sarebbe figlia di due persone insignificanti agli occhi della galassia lontana lontana, due ubriaconi che avrebbero venduto la propria figlia. Una svolta che nella mente di J.J. Abrams non era mai balenata all’epoca della lavorazione de Il Risveglio della Forza, come confermato dall’amico Simon Pegg.

Come twittato dal corrispondente di MTV, Josh Horowitz, Simon Pegg ha confermato che Abrams aveva un piano in mente per i genitori di Rey diverso da quanto poi realizzato da Johnson: “So quello che J.J. intendeva fare, o almeno quello a cui stava pensando. Penso fosse qualcosa che è stata resa vana dall’ultimo. Si parlava di una discendenza importante per lei”.

Insomma, non ci resta che attendere l’uscita di Star Wars: Episodio IX nel 2019 al cinema per scoprire come J.J. Abrams deciderà di continuare la saga. Nel frattempo, ricordiamo che Star Wars: Gli Ultimi Jedi è uscito in home video la scorsa settimana e che il 25 maggio 2018 arriverà nelle sale Solo: A Star Wars Story di Ron Howard, di cui è atteso un nuovo trailer quanto prima.