Star Wars IX uscirà in Cina in concomitanza con gli Stati Uniti

Il 2019 è quasi agli sgoccioli ma il dominio di Disney non ha fine: mentre ancora si contano i record di Frozen II, arriva la notizia che la major distribuirà Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker in contemporanea fra Stati Uniti e Cina.

Questo segna un cambiamento rispetto alle recenti puntate della saga, che negli scorsi anni sono sempre arrivate a gennaio nel mercato asiatico. L'account ufficiale di Star Wars Weibo ha pubblicato oggi un trailer con scene inedite rivelando inoltre che le anteprime inizieranno dalle 19:00 del 18 dicembre in Cina, lo stesso giorno in pratica in cui il titolo Lucasfilm arriverà su manciata dei principali mercati internazionali (Italia compresa).

Il tempismo di quest'anno è molto interessanti, e offrirà al film di J.J. Abrams l'opportunità per stabilire importanti record giornalieri, anche se, a differenza dei film Marvel Studios, in passato la Cina non si è dimostrata un mercato molto utile alla causa di Star Wars. I recenti film della saga (escluso Solo) hanno guadagnato oltre $1 miliardo di dollari in tutto il mondo (oltre $2 miliardi nel caso di The Force Awakens, la precedente regia di Abrams), ma hanno avuto rendimenti decrescenti nel Medio Regno: lì TFA ha guadagnato $124 milioni, Rogue One è arrivato a $69,5 milioni e The Last Jedi ha fatto solo $42,6 milioni (Solo ne incassò $16,5 milioni, ma nel mese di maggio).

La Disney ha fatto del suo meglio per aumentare la consapevolezza (e la passione) per il franchise in Cina, ma a differenza di molte altre nazioni, la saga spaziale creata da George Lucas 42 anni fa sembra non riuscire ad attecchire in quel mercato. Staremo a vedere come si comporterà L'Ascesa di Skywalker.

