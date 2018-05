Star Wars IX: una Casting Call preannuncia una nuova leader!

È appena uscita una casting call di Star Wars Episodio IX, il film che sarà diretto da J.J. Abrams, l'ultimo capitolo della nuova trilogia di Guerre Stellari.

Come probabilmente ricorderete, inizialmente la Lucasfilm aveva assunto Colin Trevorrow per dirigere questo nuovo film ma poi, a causa di divergenze creative, la palla è passata di nuovo a chi la trilogia con i nuovi personaggi, l'aveva iniziata, Abrams, appunto.

E così adesso siamo entrati nelle fasi iniziali del lavoro a questo nuovo capitolo ambientato nella Galassia lontana, lontana e una casting call chiama all'appello un nuovo personaggio femminile, di nome Caro. Non molto tempo fa c'era stata un'altra "chiamata", sempre per un personaggio femminile, di nome Mara, sui 40-50 anni e, come possiamo vedere, non è certo l'unica faccia nuova che vedremo.

Questa Caro è descritta come una ragazza tra i 18 e i 26 anni, preferenza per un'attrice afro-americana, con una "naturalezza accattivante" e qualità da “leader con attitudine alla risoluzione dei problemi". Inoltre, deve avere un buon senso dell'umorismo e una "forte volontà".

Che ne pensate? Di certo sembrano ottime qualità per un leader. Avete qualche idea su come Abrams porterà avanti la storia? Diteci se voi vorreste vedere qualcosa di specifico, nel prossimo film, nei commenti, qui sotto.

Per adesso vi ricordiamo che Star Wars: Gli ultimi Jedi, è disponibile in digital hd e in tutte le versioni home video.