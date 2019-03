Star Wars IX: trapelato online il primo promo poster con i Cavalieri di Ren!

Nell'attesa spasmodica che sta accompagnando le giornate dei fan in attesa del primo trailer di Star Wars IX, ecco spuntare online, a sorpresa, un primo promo art ufficiale.

Nell'immagine, che trovate come al solito in calce all'articolo, possiamo vedere per la prima volta i Cavalieri di Ren, personaggi solo menzionati in questa nuova, terza trilogia, che secondo molte speculazioni avrebbero fatto il loro debutto in Episodio IX.

Nel design, i Cavaliere di Ren mostrano una grande somiglianza con Kylo Ren, ma a guardar bene sembrano muniti di armi dall'aspetto piuttosto antico, che differisce non poco dalle spade laser che generalmente associamo ai Sith. In basso possiamo poi notare degli Stormtroopers rossi, che richiamano nel look le guardie personali del leader Snoke viste in Star Wars VIII: Gli Ultimi Jedi, mentre la donna in viola dovrebbe essere il misterioso personaggio interpretato da Keri Russell.

E' importante notare che questo trapelato online non è una locandina cinematografica in senso stretto, ma un promo poster, vale a dire quel genere di immagine che può essere applicata alle confezioni di giocattoli o venduta nei negozi specializzati come poster da collezione. In altre parole si tratta di materiale promozionale, che però vanta immagini live-action ufficiali.

Restate in attesa di prossimi aggiornamenti.

Vi ricordiamo che, anche a detta di Oscar Isaac, Episodio IX sarà ufficialmente l'ultimo capitolo della saga degli Skywalker.