Star Wars IX supera Episodio VI e Solo, nel mirino Episodio II e L'Impero Colpisce Ancora

Dopo gli straordinari incassi del giorno di Natale, Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker ha iniziato una rapida risalita al botteghino mondiale superando gli incassi totale di Solo: A Star Wars Story e quelli di Star Wars: Episodio VI - Il Ritorno dello Jedi.

The Rise of Skywalker ha superato i $500 milioni di dollari nei suoi primi 8 giorni, e al momento della stesura di questo articolo è fermo a $517,1 milioni di dollari in tutto il mondo, anche grazie ai $32 milioni conquistati a Natale, il secondo miglior giorno di Natale in assoluto dietro solo a Star Wars: The Force Awakens (sempre di Abrams). Il totale domestico attualmente ammonta a $259,9 milioni.

Il nono film della Skywalker Saga dovrebbe superare facilmente anche The Empire Strikes Back del 1980 e Attack of the Clones del 2002 entro i prossimi giorni, e secondo Forbes grazie al boom natalizio il film potrebbe beneficiare di un ulteriore slancio: impossibile vederlo tagliare il traguardo dei due miliardi, ma chissà che non riesca a raggiungere anche il totale di The Last Jedi. Staremo a vedere nelle prossime settimane.

Nel cast del film Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd, Naomi Ackie, Richard E. Grant, Dominic Monaghan e Keri Russell, Mark Hamill, Anthony Daniels, Billy Dee Williams, Carrie Fisher e Ian McDiarmid.

Oltre alla regia, J.J. Abrams ha scritto la sceneggiatura insieme a Chris Terrio (Argo, Justice League). Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan e Abrams sono i produttori, con John Williams compositore delle musiche per l'ultima volta.

