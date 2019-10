Star Wars IX sigla le migliori prevendite della saga, le seconde più alte di sempre

L'atteso Star Wars: Episodio IX -The Rise of the Skywalker promette di fare faville al box office per Disney e Lucasfilm, dato che ha siglato il miglior primo giorno di prevendite di biglietti per un film del franchise.

I botteghini sono stati aperti durante l'intervallo del "Monday Night Football" di ESPN, e sebbene il record complessivo del primo giorno è rimasto nelle mani di Avengers: Endgame di Disney e Marvel Studios, Star Wars: The Rise of Skywalker ha stabilito quello della prima ora, vendendo il 45% in più di biglietti rispetto al film dei Russo.

Atom non ha rivelato numeri di vendita specifici, ma al termine delle prime ventiquattro ore sul commercio The Rise of Skywalker ha siglato il secondo miglior debutto, dietro solo ad Endgame, vendendo 2,5 volte il numero di biglietti nel suo primo giorno di prevendita rispetto a Star Wars: The Last Jedi del 2017, che ora è il quarto miglior venditore del primo giorno di Atom dopo Aquaman.

Star Wars: The Rise of the Skywalker arriverà in Italia il 18 dicembre prossimo. Il film è la terza puntata della trilogia sequel di Star Wars, dopo The Force Awakens di JJ Abrams e The Last Jedi di Rian Johnson. È anche l'episodio finale della saga degli Skywalker iniziata nel 1977, comprende nel cast Carrie Fisher, Mark Hamill, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Anthony Daniels, Domnhall Gleason, Richard E. Grant, Kelly Marie Tran e Billy Dee Williams.

The Force Awakens è il quarto miglior incasso nella storia del cinema con $2,07 miliardi di dollari incassati in tutto il mondo. The Last Jedi incassò invece "solo" $1,34 miliardi.

