Star Wars IX rivelerà il legame tra Palpatine e i Sith Stormtrooper

L'uscita di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker si avvicina a grandi passi e con essa sale la curiosità di capire in che modo si chiuderà questa trilogia che, nonostante i pareri altalenanti di fan e critica, ha comunque dimostrato quanto l'amore per l'Universo di George Lucas si sia mantenuto intatto nel corso degli anni.

Al via dunque la girandola delle anticipazioni, tra chi cerca di tapparsi occhi ed orecchie per non incappare in spoiler indesiderati e chi, invece, non riesce proprio ad aspettare l'uscita del film e ci si fionda a capofitto. L'ultimo dettaglio girato in anteprima riguarda il legame tra i Sith Stormtrooper e Palpatine.

Pare, infatti, che questi Stormtrooper rossi si nascondano all'interno di un'enorme flotta 'parcheggiata' nelle Regioni Ignote, luoghi in cui sappiamo che Palpatine ha grossi interessi, almeno stando a quanto raccontato in alcuni romanzi recenti. Sembra inoltre che gli Star Destroyer della flotta in questione siano equipaggiati con armi molto simili alla Morte Nera, capaci quindi di distruggere interi pianeti: inutile dire che ciò non può non destare la curiosità di Kylo Ren, che cercherà quindi di prenderne possesso.

Tutto ciò porterà alla paventata resurrezione di Palpatine? Non lo sappiamo, né possiamo immaginare in che modo ciò possa accadere. Certo è, però, che l'imperatore avrà un ruolo centrale in questo Star Wars Episodio IX. Altre anticipazioni girate di recente hanno svelato alcuni dettagli sul passato di Rey, mentre in una nuova immagine del film vediamo un Cavaliere di Ren.