Star Wars IX, rivelati i ruoli di Keri Russell, Richard E. Grant e i Cavalieri di Ren

Vi ricordiamo che Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, arriverà nei cinema italiani a partire dal prossimo dicembre. Per altre informazioni sul film, vi rimandiamo a delle recenti dichiarazioni di J.J. Abrams su Star Wars IX , nelle quali il regista ha parlato di Palpatine, del titolo del film e della forza di Rey.

Inoltre, la Russell interpreterà il criminale mascherato Zorri Bliss , mentre Grant vestirà i panni del generale Pryde , leader dell'esercito del Primo Ordine. L'attore è confermato come villain del film, mentre il ruolo dell'attrice per adesso rimane ambiguo.

In particolare, puntiamo i riflettori sui personaggi di Keri Russell, di Richard E. Grant e soprattutto sui misteriosi Cavaliere di Ren , che dopo una fugace apparizione ne Il Risveglio della Forza torneranno con un ruolo centrale ne L'Ascesa di Skywalker.

speciale Star Wars: The Rise of Skywalker, l'analisi del primo trailer ufficiale

speciale Star Wars: The Rise of Skywalker, l'analisi del primo trailer ufficiale

Altri contenuti per Star Wars: The Rise of Skywalker