Star Wars IX, rivelati interessanti dettagli sul misterioso pianeta innevato

Ora che il nuovo trailer di Star Wars IX è stato finalmente svelato, il pubblico ha potuto godere di tante, piccole anticipazioni riguardo all'attesissimo ultimo capitolo della saga degli Skywalker.

I fan più accaniti, naturalmente, hanno cercato di decifrare tutti i segreti e gli indizi racchiusi nel filmato, e nonostante la clip sia stata da manuale nel seguire il dogma di J.J. Abrams e non rivelare assolutamente nulla sulla trama del film, ora conosciamo maggiori dettagli su un misterioso nuovo pianeta che debutterà in Star Wars: The Rise of Skywalker, uno che probabilmente giocherà un ruolo chiave nel decidere il destino della galassia.

Le speculazioni indicano che il nuovo pianeta si chiamerà Kijimi, ed è da qui che proviene la misteriosa Zorri Bliss (personaggio inedito che sarà interpretato da Keri Russell). Nel trailer viene mostrato brevemente che il pianeta è avvolto nei ghiacci, e sembra che uno Star Destroyer dell'Impero (da notare dell'Impero, e non del Primo Ordine) si può intravedere sulla superficie. L'immagine del personaggio di Keri Russell mostra il suo personaggio su una serie di scale coperte di neve, quindi è probabile che la sua base nota come Quartiere dei Ladri si trovi sul pianeta Kijimi.

Un'altra inquadratura del filmato promozionale stabilisce che Kijimi rientra nei piani del Primo Ordine, dato che diverse esplosioni di cannone disturbano la superficie del pianeta. Sarà interessante scoprire come questi elementi si fondono nel film.

