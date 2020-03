Star Wars IX, rivelata un'importante scena con Kylo Ren girata ma poi tagliata

Nel corso di una recente intervista promozionale per l'uscita home-video di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, il supervisore creativo degli effetti speciali e del trucco Neal Scanlan ha svelato un'importante scena con Kylo Ren girata da JJ Abrams ma poi tagliata in cabina di montaggio.

Nella sequenza sarebbe apparso una misteriosa creatura definita L'Oracolo, descritto come un alieno dalle fattezze di un ragno che avrebbe indirizzato il figlio di Han Solo e Leia Skywalker verso il pianeta Mustafar durante le primissime fasi del film.

Scanlan ha descritto l'idea alla base della realizzazione di questa particolare creatura, e ha svelato anche che la scena fu girata sul posto in un vero lago, ma grazie a Collider possiamo confermarvi che la sequenza esiste nella versione a romanzo di Star Wars IX, dove viene narrata come segue:

"Emerse un gigante, una creatura senza peli che si illuminava di umidità, frammenti di detriti di lago che si aggrappavano alla sua pelle pastosa. Aveva gli occhi chiusi, ma poteva ancora vedere perché drappeggiato sulla sua enorme testa calva e su una spalla c'era una seconda creatura con lunghi tentacoli ragno. I due erano chiusi in simbiosi. Kylo avvertì il dolore del gigante, come se fosse schiavo dell'essere ragno che si aggrappava ad esso. Eppure senza di lui non poteva sopravvivere."

Cosa ne pensate? Avreste voluto vedere questa scena nel film? Ditecelo nei commenti.

Per altri approfondimenti guardate il trailer dell'edizione home-video di Star Wars IX.