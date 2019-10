Star Wars IX, Rian Johnson confessa di aver lavorato a stretto contatto con J.J. Abrams

Durante una conferenza tenutasi al BFI London Film Festival Rian Johnson, regista di Star Wars: The Last Jedi, ha rivelato ai presenti di essere stato costantemente a stretto contatto con J.J. Abrams e Lucasfilm durante la lavorazione del suo episodio.

I due autori avrebbero avuto numerose conversazioni su come gli eventi di The Last Jedi avrebbero dovuto avere un ruolo più ampio in Star Wars: The Rise of Skywalker, capitolo finale non solo della nuova trilogia ma anche di tutta la saga iniziata nel 1977, che permetterà alla Disney di espandere l'universo di Star Wars oltre la famiglia Skywalker e raccontare storie con personaggi inediti.

Qualche giorno fa il regista J.J. Abrams, che ha diretto il primo e il terzo film della nuova trilogia, ha dichiarato che i piani per la storia sono rimasti gli stessi rispetto a quelli previsti durante la produzione de Il Risveglio della Forza, e che il suo nuovo film non modificherà nulla di quanto visto in The Last Jedi.

Durante la conferenza, Johnson ha dichiarato di essersi consultato con Abrams durante la produzione del suo film, perché il suo obiettivo era sì quello di realizzare un film che potesse reggersi in piedi autonomamente, ma sempre tenendo d'occhio il quadro generale della trilogia.

Sempre nel corso della stessa serata, il regista ha espresso per la prima volta dubbi sul futuro della sua nuova trilogia, annunciata ai tempi di The Last Jedi ma ancora ben lontana dall'essere ufficiale e soprattutto concreta.

Star Wars: The Rise of Skywalker arriverà in Italia il 18 dicembre.