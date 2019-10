Star Wars IX, è già record: doppiate le pre-vendite di Avengers: Endgame

Lo spettacolare nuovo trailer di Star Wars IX ha evidentemente fatto schizzare alle stelle il già altissimo hype dei fan della saga della Lucasfilm, che negli Stati Uniti si sono riversati in massa sui siti di vendita dei biglietti in vista dell'uscita del film nelle sale.

Così in massa che il film di J.J. Abrams ha già stabilito un nuovo record, con Atom Tickets che segnala un primato di vendite di biglietti nella prima ora di apertura dei botteghini virtuali, con la Disney che ha superato se stessa e le cifre totalizzate da Avengers: Endgame.

Il film dei Russo a suo tempo siglò il precedente record, e finì la sua cavalcata al box office diventando, come sappiamo, il film con il maggior incasso nella storia di Hollywood, eppure L'Ascesa di Skywalker lo ha superato quelle prevendite del 45%. La nuova top-5 di Atom ora è composta soltanto da cavalieri Jedi e supereroi:

Star Wars: The Rise of Skywalker Avengers: Endgame Avengers: Infinity War Star Wars: The Last Jedi Star Wars : Rogue One

Secondo l'indagine cinematografica autunnale di Atom Tickets, Star Wars: The Rise of Skywalker è il film più atteso di questo inverno. Da segnalare che, nel tentativo di raggiungere i $10 miliardi complessivi al box office in un anno solare, Disney è diventato il primo studio nella storia di Hollywood a pubblicare cinque film con incassi al botteghino superiori a $1 miliardo. Con Frozen II e l'ultimo capitolo della saga degli Skywalker potrebbe arrivare a sette.