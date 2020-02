Star Wars IX, un dietro le quinte mostra gli effetti speciali usati per Carrie Fisher

Per la campagna Oscar 2020, competizione nella quale Star Wars: The Rise of Skywalker è nominato in tre categorie (inclusa quella degli effetti speciali), Disney e Lucasfilm hanno pubblicato un dietro le quinte sull'utilizzo dei VFX.

Il filmato è un'esclusiva della rivista Vanity Fair, e potete visionarlo cliccando sul link della fonte che trovate come al solito in calce all'articolo.

In Star Wars: The Rise of Skywalker il regista JJ Abrams e il suo team di specialisti hanno dovuto portare l'aspetto visivo ad un livello completamente nuovo a causa della scomparsa dell'attrice Carrie Fisher: gli artisti degli effetti visivi della Industrial Light & Magic però non si sono limitati soltanto a ricreare la presenza a schermo di Leia Organa con l'utilizzo di scene precedentemente girate dall'attrice, ma ha anche ricreato una giovane Fisher per una sorprendente scena di flashback ambientata dopo gli eventi de Il Ritorno dello Jedi.

Il dietro le quinte racconta passo per passo il processo tecnico necessario per la realizzazione della sequenza.

Centinaia di artisti hanno lavorato al film, ma i nominati per l'Oscar ai migliori effetti speciali sono il creature shop supervisor Neal Scanlan e i supervisori degli effetti visivi Patrick Tubach, Roger Guyett e Dominic Tuohy, quest'ultimo nominato una seconda volta nella stessa categoria grazie al suo lavoro per gli effetti speciali di 1917 di Sam Mendes. The Rise of Skywalker ha anche incassato una nomination per il miglior montaggio sonoro (a Matthew Wood e David Acord) e una nella sezione delle migliori colonne sonore (ovviamente a John Williams, arrivato alla sua candidatura numero 52).

