Star Wars IX, pubblicato un nuovo poster Oscuro dedicato a Kylo Ren

In attesa dell'annuncio imminente sponsorizzato qualche giorno fa Greg Grunberg, i fan di Star Wars possono ingannare il tempo ammirando il nuovo poster promozionale per L'Ascesa di Skywalker.

La locandina, che come al solito potete trovare in calce all'articolo, si focalizza sul Lato Oscuro e mostra Kylo Ren pronto alla battaglia, con la sua iconica spada rossa dalla guardia laser.

Come sappiamo, il personaggio interpretato da Adam Driver andrà incontro al suo destino in quello che è descritto come l'ultimo capitolo della saga degli Skywalker: secondo voi che ne sarà del figlio di Han Solo e nipote di Darth Vader al termine del film? Riuscirà a redimersi, oppure abbraccerà definitivamente il Lato Oscuro? Discutiamone nei commenti.

Per altre notizie vi rimandiamo a recenti dichiarazioni di Naomi Ackie su Jennah, nuovo personaggio definito intrepido, fiero e rilevante all'interno della narrazione.

Diretto da J.J. Abrams, che ha anche scritto la sceneggiatura insieme al premio Oscar Chris Terrio, Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker arriverà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal prossimo 18 dicembre. Nel cast, oltre ad Adam Driver, anche i ritorni di Daisy Ridley, John Boyega, Mark Hamill, Carrie Fisher, Anthony Daniels, Lupita Nyong'o, Joonas Suotamo, Kelly Marie Tran, Billy Dee Williams, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson e Ian McDiarmid. Tra le new entry Richard E. Grant, Keri Russell e Dominic Monaghan.