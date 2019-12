Star Wars IX si prepara ad un grande debutto al botteghino internazionale

Dopo l'ottimo esordio in Italia, Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker si prepara a debuttare anche negli Stati Uniti e nel resto del mondo nelle prossime ore.

Secondo le nuove previsioni citate in un rapporto di Variety, il film di JJ Abrams è sulla buona strada per registrare alla Disney l'ennesimo enorme debutto nel suo weekend di apertura al botteghino. Il film finale nella saga di Skywalker dovrebbe aprire nei soli Stati Uniti tra i $175 e $200 milioni di dollari, con la major che come al solito si tiene sempre leggermente più bassa rispetto agli analisti e prevede un esordio da $165 milioni di dollari.

Sarà interessante vedere come il film finale della nuova trilogia si comporterà al box office, e se sarà in grado di raggiungere le cifre dei weekend di apertura di The Force Awakens (apparentemente inarrivabile coi suoi $248 milioni) e The Last Jedi ($220 milioni).

Voi avete già visto The Rise of Skywalker? Cosa ne pensate? E quale pensate che sarà il suo percorso commerciale? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti.

Il film è attualmente in programmazione nei cinema italiani.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione di Star Wars IX, all'Everycult de Il Risveglio della Forza e ad uno speciale su Star Wars VIII di Rian Johnson.