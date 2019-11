Star Wars IX, parla Daisy Ridley: 'Una scena ha dato i brividi a tutta la troupe'

Nel corso di una recente intervista Daisy Ridley, interprete di Rey nella trilogia sequel di Star Wars, ha parlato in anteprima dell'attesissimo Episodio IX: L'Ascesa di Skywalker, nuovo film scritto e diretto da J.J. Abrams e ultimo capitolo della saga degli Skywalker.

L'attrice ha consigliato ai fan di prepararsi a grossi sconvolgimenti emotivi, anticipando che una scena in particolare ha lasciato i brividi a tutti la troupe presente sul set:

"C'è stata una scena che mi ha toccato molto", ha detto la Ridley ad Adoro Cinema. “Era il nostro ultimo giorno di riprese in Giordania e la luce naturale stava svanendo. Ed è stato così emozionante. Era solo una breve scena, abbiamo girato molto velocemente, ma la troupe è stata scossa in un modo che non avevo mai visto prima. E ho pensato: 'Mio Dio, se questa è la reazione immediata della gente quando la scena non è nemmeno pronta, immagina come sarà vederla nel film, con la colonna sonora di John Williams e tutto il resto'".

In attesa di vedere il film c'è una sequenza molto precisa che durante la fase promozionale ha scioccato i fan della saga, ed è quella che ha mostrato Rey con abiti scuri e la spada laser rossa tipica dei Sith. A tal proposito, l'attrice ha dichiarato: "Quella scena invece è stata girata in Inghilterra a novembre. C'erano enormi cannoni ad acqua ed era molto, molto freddo. Eravamo tutti letteralmente zuppi. È stato difficile, ma è stato anche sorprendente perché la scena ha lasciato immediatamente il segno non appena è stata resa nota."

Star Wars: The Rise of Skywalker arriverà nei cinema italiani il prossimo 18 dicembre. Nel cast, oltre ovviamente a Daisy Ridley, anche Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd, Naomi Ackie, Richard E. Grant, Keri Russell, Mark Hamill, Anthony Daniels, Billy Dee Williams e Carrie Fisher.

Per altre informazioni scoprite perché dopo Episodio IX la saga si prenderà una pausa dal cinema e continuerà solo su Disney+, e date un'occhiata anche al nuovo poster dedicato al Lato Oscuro.