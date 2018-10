Star Wars IX: Oscar Isaac si prenderà un anno sabbatico dopo la fine delle riprese

Nel corso di una recente intervista per il suo nuovo film A Ethernity's Gate, l'attore Oscar Isaac ha rivelato che dopo la conclusione delle riprese di Star Wars: Episodio IX prevede di prendersi un anno sabbatico dal mondo del cinema.

Isaac, celebre per essere un attore piuttosto prolifico tanto da girare tre o quattro film contemporaneamente ogni anno, recentemente ha fornito la sua voce per l'imminente film di animazione The Addams Family e ha recitato nel thriller sulla guerra alla droga Triple Frontier, prodotto da Netflix e diretto da J.C. Chandor con protagonisti Ben Affleck, Charlie Hunnam e Pedro Pascal.

"Non mi sono mai fermato per 10 anni consecutivi", ha detto Oscar Isaac. "Ora vorrei stare un po' con la mia famiglia e riposarmi per qualche mese." La decisione a quanto pare non deriva dalla pressione relativa al nuovo Star Wars, anzi, l'attore ha chiarito per questo film l'atmosfera sul set è stata molto più sciolta rispetto al passato, con J.J. Abrams che ha dato maggior spazio all'improvvisazione. "Il modo in cui stiamo girando in questo momento è molto più sciolto di quanto non lo sia stato nei precedenti due film" ha rivelato Isaac. "Sembra un sollievo salire sul set e sentirsi dire: 'Oh, poggi possiamo provare un po' di cose'. C'è molta meno pressione che in passato, J.J. ci vuole sereni. L'unica cosa che vogliamo fare è realizzare un buon film e divertirci mentre lo facciamo."

"Fortunatamente, dal momento che non lo sto dirigendo, producendolo o distribuendolo, non devo preoccuparmi così tanto delle aspettative dei fan", ha concluso l'attore.

Star Wars: Episodio IX sarà l'ultimo capitolo della saga degli Skywalker. Nel cast torneranno Mark Hamill, Anthony Daniels, Billy Dee Williams, Carrie Fisher (grazie a materiale d’archivio da Il Risveglio della Forza e Gli Ultimi Jedi), Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd, Lupita Nyong’o, Greg Grunberg e Domnhall Gleeson. Tra le new entry Naomi Ackie, Keri Russell, Richard E. Grant, Matt Smith e Dominic Monaghan.

Il film è diretto da J.J. Abrams e scritto a quattro mani da Abrams e dal premio Oscar per la miglior sceneggiatura Chris Terrio (Argo). Alla produzione Kathleen Kennedy, Abrams e Michelle Rejwan, mentre Callum Greene e Jason McGatlin figurano come produttori esecutivi. Il resto della troupe è composto da John Williams (colonna sonora), Dan Mindel (fotografia), Rick Carter e Kevin Jenkins (scenografie), Michael Kaplan (costumi), Neal Scanlan (creature e droidi), Maryann Brandon e Stefan Grube (montaggio), Roger Guyett (VFX), Tommy Gormley (primo assistente regista) e Victoria Mahoney (regista di seconda unità).