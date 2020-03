Star Wars IX, Oscar Isaac rivela la sua scena preferita della nuova trilogia

Star Wars: The Rise of Skywalker sarà presto disponibile per la visione casalinga, che promette funzionalità speciali e tantissimi extra, che vanno da alcuni esilaranti bloopers agli allenamenti di Adam Driver per la parte di Kylo Ren/Ben Solo.

Ma le varie edizioni home-video avranno tantissimo altro materiale da offrire ai fan della saga, comprese alcune divertenti interviste dietro le quinte con il cast e la troupe. Stando ad un'anticipazione di Entertainment Weekly, uno di questi include Oscar Isaac (interprete di Poe Dameron) che rivela la sua scena preferita dell'intera trilogia.

La sequenza scelta è quella del deserto, diretta da JJ Abrams proprio ne L'Ascesa di Skywalker. "Per me, è stato il momento più divertente che abbia mai avuto, ma è stato incredibilmente faticoso per via di tutta quella sabbia che ti entra negli occhi", ha spiegato Isaac. "Pensavo che sarei tornato a casa dopo alcuni giorni con tonnellate di sabbia nei capelli."

La clip, che include anche Daisy Ridley (Rey) e John Boyega (Finn), può essere guardata in anteprima sul link della fonte che trovate in calce all'articolo.

Per altri approfondimenti, scoprite una importantissima scena con Kylo Ren girata ma poi scartata in fase montaggio, e riciclata infine per la versione romanzata di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. Inoltre, recuperate il trailer dell'edizione home-video di Star Wars IX.