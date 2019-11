Star Wars IX, Oscar Isaac sul rapporto tra Poe, Rey e Finn nell'ultimo film della saga

Dopo la foto di Star Wars IX pubblicata ieri, che ha mostrato Poe all'interno del Millennium Falcon, Oscar Isaac ha parlato del rapporto fra Rey, Finn e il suo personaggio nell'ultimo film della saga scritto e diretto da J.J. Abrams.

Molti di voi potrebbero aver notato, infatti, che in questa nuova trilogia di Star Wars i tre protagonisti non sono mai stati tutti insieme sullo schermo finora: ne Il Risveglio della Forza abbiamo visto Finn con Poe e Rey con Finn, mentre per Star Wars: The Last Jedi sono state pensato addirittura tre storyline separate, una per ciascuno di loro. Tuttavia, essendo The Rise of Skywalker l'ultimo capitolo della saga, Oscar Isaac ha suggerito che finalmente il trio vivrà la sua prima avventura insieme.

"Questa volta i fan vedranno il trio insieme, sull'onda dello spirito della trilogia originale, per esplorare la dinamica tra questi tre personaggi che si vogliono bene e sono diventati amici", ha detto ad Entertainment Weekly. "Finora hai la sensazione che i tre protagonisti ne abbiano passate tante insieme, però a ben guardare non è che abbiano condiviso così tanto tempo fuori dal loro quartier generale."

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Diretto da J.J. Abrams, Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker arriverà nei cinema italiani il prossimo 18 dicembre e concluderà la cosiddetta Skywalker Saga, iniziata nel 1977 con il Guerre Stellari originale, ora conosciuto come Episodio IV - Una Nuova Speranza.

Per altri approfondimenti leggete le dichiarazioni di Daisy Ridley sulla Dark Rey.