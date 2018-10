Star Wars IX, Oscar Isaac parla di un set più 'rilassato' e aperto 'all'improvvisazione'

Il prossimo dicembre, come ormai consuetudine - ma attenzione, non è sicuro! -, la Disney e la LucasFilm dovrebbero rivelarci il titolo ufficiale dell'attesissimo Star Wars: Episodio IX, ma nel frattempo continuano le riprese sul set del film diretto da J.J. Abrams, dove a quanto si respira un clima molto rilassato.

A rivelare questa sorta di "tranquillità" non ammorbata da una forte pressione ci ha pensato Oscar Isaac (Poe Dameron) ai microfoni di Indiewire, parlando anche di un incoraggiamento all'improvvisazione. Queste le sue parole:



"Il modo in cui stanno girando questo film è molto più lento rispetto alle due volte precedenti. È davvero un sollievo andare sul set e sentire "Ok, adesso possiamo provare alcune cose". È come una sorta di testimonianza per J.J. Abrams, essere tornato e sentirsi così sicuro, a suo agio. C'è molta meno pressione per essere onesto. Vogliamo solo girare un buon film e divertirci nel mentre".



In seguito, Isaac ha anche parlato delle reazioni di alcuni fa a Star Wars: Gli ultimi Jedi: "Fortunatamente, dal momento che non l'ho diretto, prodotto o distribuito, non mi sono dovuto preoccupare più di tanto delle aspettative dei fan. Inoltre, non tutti i fan hanno lo stesso tipo di aspettative... Le persone hanno avuto reazioni molto forti, ma non c'è stato un modo del tutto organizzato di parlarne. Le persone che gestiscono blog o siti web hanno bisogno di contenuti. Quindi è come prendere cinque, dieci o cento reazioni su twitter e trasformarle in un contenuto che altrimenti non ci sarebbe".



Star Wars: Episodio IX è atteso nelle sale italiane a dicembre 2019.