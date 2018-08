Star Wars IX: Oscar Isaac è entusiasta per la 'presenza' di Carrie Fisher

Nel corso di una recente intervista Oscar Isaac, star de Il Risveglio della Forza e de Gli Ultimi Jedi, si è detto felice che la compianta Carrie Fisher potrà apparire nell'ultimo capitolo della saga degli Skywalker, Star Wars: Episodio IX.

Dopo la morte dell'attrice avvenuta alla fine del 2016, a pochi giorni dalla fine delle riprese di Episodio VIII, alcuni si sono chiesti se il personaggio sarebbe stato nel capitolo finale della trilogia sequel. La Lucasfilm aveva prontamente negato la possibilità di ricreare Leia in CGI come aveva fatto con l'Ammiraglio Tarkin in Rogue One), ma recentemente è stato annunciato che il regista J.J. Abrams utilizzerà riprese scartate da Il Risveglio della Forza e da Gli Ultimi Jedi per dare degna conclusione alla storia dell'iconico personaggio.

L'idea di Abrams e della Lucasfilm ha soddisfatto praticamente tutti, fan e membri del cast. L'ultimo a parlare in favore di questa trovata è stato il co-protagonista della serie Oscar Isaac, che ha dichiarato: "Sono molto contento di questo espediente. Penso che sarà un modo meraviglioso per affrontare questo personaggio che tutti noi abbiamo amato e amiamo così tanto."

I commenti di Isaac echeggiano quelli recenti di Mark Hamill e del fratello dell'attrice, Todd Fisher, entrambi entusiasti e favorevoli allo stratagemma di Abrams.

Il film arriverà nelle sale di tutto il mondo a dicembre 2019. L'attore de Il Signore degli Anelli e Lost Dominic Monaghan si è unito recentemente al cast.