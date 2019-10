Star Wars IX, il nuovo trailer confermato ufficialmente per lunedì 21 ottobre

Finalmente la soap opera relativa alla pubblicazione del nuovo, anzi primo trailer di Star Wars IX: L'Ascesa di Skywalker dopo quella del teaser di aprile, è giunta alla fine.

Dopo mezze conferme e sonore smentite, è stato ufficializzato che il nuovo filmato promozionale arriverà lunedì 21 ottobre nel corso della trasmissione di ESPN Monday Night Football, durante l'intervallo del match tra New England Patriots e New York Jets. Non è la prima volta che Disney e Lucasfilm scelgono un evento NFL come trampolino di lancio, dato che anche i trailer di The Force Awakens e The Last Jedi debuttarono durante una partita di campionato di football sul celebre canale sportivo.

Il film, in uscita nelle sale italiane il 18 dicembre, concluderà la saga degli Skywalker, e l'arrivo del trailer così a ridosso dell'esordio nei cinema fa intuire con quanta segretezza Lucasfilm e soprattutto J.J. Abrams abbiano ammantato l'attesissima opera: i dettagli della trama rimangono ancora oggi sconosciuti, fatta eccezione per i nomi dei nuovi personaggi, il ritorno dell'Imperatore Palpatine e l'arrivo dei Cavalieri di Ren, già visti per pochi secondi ne Il Risveglio della Forza.

Quali sono le vostre aspettative per il film? Fatecelo sapere come al solito nella sezione dei commenti.

Ricordiamo che nel cast di Star Wars IX torneranno anche Mark Hamill e Carrie Fisher, quest'ultima grazie a materiale scartato dai precedenti due capitoli del franchise.