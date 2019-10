Star Wars IX, il nuovo trailer in arrivo a fine mese?

In precedenza era stato indicato il 14 ottobre prossimo come possibile giorno di lancio del nuovo trailer di Star Wars IX: L'Ascesa di Skywalker, ma stando a nuove indiscrezioni la Lucasfilm avrebbe in programma un'altra data.

Stando a Star Wars News, il nuovo trailer del film scritto e diretto da J.J. Abrams arriverà il 21 ottobre, giorno significativo per la saga in quanto corrisponde alla data di nascita della compianta Carrie Fisher, che proprio in The Rise of Skywalker comparirà per l'ultima volta sullo schermo grazie a scene scartate da Il Risveglio della Forza e Gli Ultimi Jedi.

Al di là di questo, inoltre, in quel giorno è prevista la partita dei New England Patriots, e la Disney e Lucasfilm sfrutteranno proprio l'intervallo del match, trasmesso in serata su ESPN, per far arrivare il filmato promozionale al più ampio pubblico possibile (la squadra di Boston è una delle più seguite negli Stati Uniti).

Il sito cita come fonte tali Alex e Steve, due collaboratori che lavorano nella Black Series Rebel e quindi vicini al mondo di Star Wars, che già in passato avevano fornito scoop sostanziali.

Voi cosa ne pensate? E' questa la data giusta? Staremo a vedere.

