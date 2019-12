Star Wars IX dà un nuovo significato a La Minaccia Fantasma

Star Wars: The Rise of Skywalker è finalmente arrivato nei cinema di tutto il mondo, e in questi giorni sta dando ai fan la tanto attesa conclusione della saga Skywalker iniziato 42 anni fa con quello che oggi è conosciuto come Star Wars: Una Nuova Speranza.

È una conclusione che si fa carico di molte trame dipanatesi nel corso di tre diverse trilogie e risponde a molte domande, ma è anche una che, guardando indietro, aggiunge un nuovo significato ad alcune delle cose che il pubblico ha visto negli anni passati. Ciò è particolarmente vero per quanto riguarda il ritorno dell'Imperatore Palpatine e La Minaccia Fantasma, quarto capitolo della saga in ordine di uscita ma anche il primo in ordine cronologico.

Come i fan già sanno, il personaggio è andato verso (quella che si supponeva fosse) la sua morte alla fine di Star Wars: Return of the Jedi, ucciso da un redento Darth Vader/Anakin Skywalker. Tuttavia, come abbiamo scoperto in The Rise of Skywalker, Palpatine è sopravvissuto a quegli eventi, e nel corso degli anni ha giocato un ruolo tanto importante quanto nascosto nella nascita del Primo Ordine, di Kylo Ren, del leader supremo Snoke e di Rey Palpatine, sua nipote.

In pratica lo stesso ruolo da burattinaio con cui, fin da La Minaccia Fantasma, ha orchestrato la fine della Repubblica e l'ascesa di Darth Vader. Sapendo quello che sappiamo ora sul piano dell'Imperatore, quel film va guardato sotto una nuova luce. Per la maggior parte dei fan, la "minaccia fantasma" di Episodio I è sempre stata l'influenza di Palpatine in relazione al destino di Anakin, ma in realtà la sua ombra è arrivata fino a Rey e Kylo Ren: non si è mai trattato solo di di Anakin o di suo figlio Luke Skywalker; in realtà l'Imperatore voleva liberarsi dei Jedi e ottenere il pieno potere, così da usarlo per controllare la Galassia.

Vista così, la saga degli Skywalker può anche essere considerata la saga di Palpatine ... e The Rise of Skywalker ci ha mostrato come questa scalata al potere sia giunta definitivamente al termine.

Voi che ne pensate? Ditecelo nei commenti.

