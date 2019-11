Star Wars IX, un nuovo fantastico poster promozionale per il film di J.J. Abrams

La campagna marketing per Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker continua la sua marcia, e dopo il bellissimo poster Imax ecco spuntare anche una nuova locandina ufficiale.

Potete ammirarla in calce all'articolo.

Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker è stato diretto da J.J. Abrams e co-scritto da Abrams insieme allo sceneggiatore premio Oscar Chris Terrio (Argo), con il precedente designato alla regia Colin Trevorrow accreditato come autore del soggetto. Il film porterà alle estreme conseguenze lo scontro tra la Resistenza guidata dal Generale Leia e il Primo Ordine del Leader Supremo Kylo Ren, in quella che è stata definita come l'epica conclusione della saga della dinastia Skywalker.

Nel cast tutti i principali attori dei film precedenti più diverse new entry, con la partecipazione di Mark Hamill, Carrie Fisher, Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac, John Boyega, Keri Russell, Anthony Daniels, Naomi Ackie, Domhnall Gleeson, Lupita Nyong'o, Joonas Suotamo, Kelly Marie Tran, Dominic Monaghan, Richard E. Grant, Ian McDiarmid (che torna nei panni dell'Imperatore Palpatine) e Billy Dee Williams (nel ruolo Lando Calrissian per la prima volta dal 1983, quando interpretò il personaggio ne Il Ritorno dello Jedi).

Episodio IX arriverà in Italia il 18 dicembre prossimo e, nell'attesa, vi rimandiamo ad una teoria sul ritorno degli Ewok.