Star Wars IX, nuovi dettagli sulla Jannah di Naomi Ackie: sarà la figlia di Lando?

Nel corso di una recente intervista con Total Films, l'attrice Naomi Ackie ha condiviso alcuni dettagli inediti su Jannah, nuovo personaggio che esordirà in Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker.

Queste le parole dell'attrice:

"Jannah è una guerriera e nel corso del film entrerà in contatto con il resto del gruppo di protagonisti. Sono loro che avranno bisogno del suo aiuto. Fa parte della Resistenza e ha trascorso molto tempo ad acquisire alcune abilità che potrebbero tornare molto utili nel climax della storia. Quindi diciamo che si presenta al momento giusto."

Al momento non si conoscono dettagli relativi alla storia di Star Wars IX, anche se le prime immagini del film hanno mostrato Jannha in compagnia di Finn (John Boyega) e di strane creature simili a cavalli chiamate orbak. Per filmare quelle sequenze, la Ackie ha dovuto allenarsi con animali reali.

"Mi sono allenata per sette mesi, tre volte a settimana, in un fantastico allevamento di cavalli chiamato Cavalieri del diavolo", ha raccontato l'attrice. "Alla fine, potevo cavalcare senza mani. Potrei fare giochi di prestigio con le palle mentre sono a cavallo ... È la parte migliore del lavoro: vieni pagato per imparare cose nuove!".

Una grande teoria che sta circolando in rete in queste ore sostiene che Jannah sia la figlia di Lando Calrissian, personaggio che tornerà dopo gli eventi di Star Wars: Episodio VI - Il Ritorno dello Jedi e sarà ancora una volta interpretato da Billy Dee Williams dopo la parentesi giovanile rappresentata da Donald Glover nello spin-off Solo: A Star Wars Story.

A proposito di questa teoria, comunque, la Ackie ha spiegato: “Lando è un uomo molto affascinante, quindi potrebbe avere avuto figli in tutto l'universo. Tutto quello che posso dire è che il gruppo originale vivrà questa epica avventura e sono davvero entusiasta di come Jannah avrà a che fare con la loro storia".

