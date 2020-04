Star Wars IX, nuovi artwork svelano un look alternativo per la Dark Rey di Daisy Ridley

Sarà anche apparsa in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker per pochissimi secondi, eppure la Dark Rey di Daisy Ridley è stata in grado di ritagliarsi immediatamente un posto speciale fra i momenti preferiti dei fan della saga.

Grazie al concept artist Adam Brockbank, adesso il pubblico può scoprire una versione alternativa di questa alter-ego malvagia di Rey: è molto più sobria rispetto a quella vista nel film scritto e diretto da JJ Abrams, e senza la doppia spada laser o i micidiali denti aguzzi assomiglia molto più ad una tradizionale guerriera Sith, nascosta così com'è sotto quel cappuccio nero.

Potete trovare l'immagine in calce all'articolo: che ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Recentemente, proprio la Ridley ha difeso il film dalle critiche ricevute dai fan in un'intervista promozionale: "È cambiato da film a film onestamente, ma se il 98% è stato molto sorprendente, quest'ultimo film è stato davvero complicato", ha detto l'attrice al podcast di DragCast. "Gennaio non è stato un mese molto bello. Era strano, mi sentivo come se tutto l'amore che ci era stato mostrato la prima volta fosse scomparso. Ero tipo 'Dov'è finito l'amore?'".

Alle sue dichiarazioni hanno fatto eco quelle del co-protaognista John Boyega, che si è scagliato contro gli hater di Star Wars IX affermando dalla sua pagina ufficiale Twitter: "E' un film molto appagante, alcune delusioni ma di certo non un grosso problema."