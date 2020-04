Star Wars IX, JJ Abrams ha inserito nel film la mascotte della Bad Robot: ecco la prova

JJ Abrams utilizza la sua compagnia di produzione Bad Robot per sviluppare tutti i film da lui diretti (e non solo), e con la sua ultima regia ha voluto omaggiare il robottino rosso che ne è la mascotte inserendolo in Star Wars: The Rise of Skywalker.

L'autore, che ha creato la compagnia nel 2001, aveva già esordito nel franchise con Star Wars: The Force Awakens, che nel 2015 è diventato il film con il maggior incasso di tutti i tempi al botteghino statunitense guadagnando l'incredibile cifra di $936 milioni, record tutt'ora in battuto. A livello globale fu il terzo film nella storia a superare i $2 miliardi insieme a Avatar e Titanic (cui si aggiungeranno negli anni successivi anche Infinity War e Endgame) e una volta tornato nella saga dopo l'abbandono di Colin Trevorrow, Abrams ha evidentemente pensato di rendere omaggio alla sua compagnia di produzione.

La celebre mascotte della Bad Robot infatti è stata individuata nel laboratorio di Babu Frik: potete vederla nell'immagine in calce all'articolo.

Cosa ne pensate? Ve ne eravate accorti durante la proiezione? Ditecelo nei commenti.

Vi ricordiamo che, allo stato attuale, la Lucasfilm ha fissato delle date di uscita per tre film di Star Wars nel dicembre del 2022, nel dicembre del 2024 e nel dicembre del 2026, ma al momento non sono emersi indizi su quali potrebbero essere tali progetti: fra i film in sviluppo una produzione di Kevin Feige, una trilogia scritta e diretta da Rian Johnson e un film ambientato su Exegol, il pianeta dei Sith introdotto proprio in The Rise of Skywalker.

Inoltre, scoprite la data di uscita su Disney+ per Star Wars IX, finalmente annunciata.