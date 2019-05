Star Wars IX: secondo nuovi rumor svelata identità genitori di Rey

Un'altra interessante novità su Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker sembrerebbe essere stata rivelata a causa di un recente leak, e a quanto pare J.J. Abrams sta pianificando un'enorme rivelazione sull'identità dei genitori di Rey.

Pochi minuti fa infatti Jason Ward di Making Star Wars, sito storicamente sempre molto vicino alle produzioni cinematografiche della saga creata da George Lucas, ha condiviso durante un recente podcast esclusivo un rumor che rivelerebbe l'identità del padre di Rey.

Ward sarebbe venuto a conoscenza che, anni prima degli eventi di The Force Awakens, Han Solo e Leia si erano allontanati quando lei ha iniziato ad allenarsi nelle Vie della Forza insieme Luke, qualche anno dopo gli eventi de Il Ritorno dello Jedi. In questi anni Han avrebbe avuto una relazione con un'altra donna, la quale sarebbe rimasta incinta di - avete capito bene, scommetto - il personaggio interpretato da Daisy Ridley.

Apparentemente Ben Solo lo avrebbe saputo, cosa che lo ha sempre spinto ad odiare suo padre, e per questo motivo fu assegnato immediatamente alle cure di Luke. Per Ward, Kylo in Episodio VIII ha volutamente mentito a Rey, anche se al momento non è chiara la ragione d questa menzogna. Lando, invece, che tornerà in Episodio IX, è a conoscenza del passato di Han, e lo rivelerà a Finn e Poe. Rey, tuttavia, lo verrà a sapere da un'altra fonte non rivelata.

Lo stesso Ward ha precisato su Twitter di non aver avuto delle prove empiriche a favore di questa tesi, della quale però ha sentito diverse voci. Naturalmente vi invitiamo quindi a considerare queste informazioni solo come rumor, ma per voi è possibile che Rey e Kylo siano fratellastri? Diteci cosa ne pensate nella sezione dei commenti.

Per altri approfondimenti, vi rimandiamo ad un video dietro le quinte di Star Wars IX, e vi ricordiamo che l'opera mostrerà l'ultima battaglia fra Sith e Jedi.



Il film di J.J. Abrams arriverà a dicembre.