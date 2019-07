Star Wars IX, un leak potrebbe aver svelato molti dettagli sul passato di Rey

Il mistero che circonda le origini di Rey intriga i fan fin dalla prima apparizione della nuova protagonista della saga di Guerre Stellari, avvenuta nel 2015 durante Star Wars: Episodio VII - Il Risveglio della Forza.

Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker, in uscita il prossimo dicembre, dovrebbe non solo concludere la saga degli Skywalker, centrale nell'epopea creata da George Lucas fin dal 1977, ma anche rappresentare l'ultimo episodio del franchise con Daisy Ridley, dunque il pubblico si aspetta da J.J. Abrams grosse rivelazioni sul passato de personaggio.

Un nuovo leak trapelato su Reddit, e poi pubblicato anche dalla prestigiosa rivista Esquire, potrebbe averne anticipate alcune:

Secondo le nuove informazioni trapelate Jakku non è il pianeta su cui Rey è nata: in Episodio VIII: Gli Ultimi Jedi Kylo Ren aveva parlato dei genitori di Rey come di trafficanti di rottami che l’avevano venduta e che poi erano morti a Jakku, ma secondo Esquire i genitori potrebbero averla nascosta su Jakku affidandola a Unkar Plutt per proteggerla o dai Sith, o dai Jedi, o addirittura da entrambi.

La tesi sarebbe corroborata dal fatto che, come spiegato su fumetti e libri di Star Wars usciti negli ultimi anni, Jakku ospita anche un centro di ricerca fatto costruire nientemeno che da Palpatine per lo studio di antichi cimeli Sith. L’ossevatorio sul pianeta farebbe parte di una rete di osservatori fatti costruire nella Galassia dall’Imperatore e faceva parte di un grande piano di emergenza per distruggere l’Impero in caso di morte dell’Imperatore.

Il Consigliere Gallius Rax aveva il compito di usare l’Osservatorio per eseguire il piano di emergenza facendo esplodere Jakku e le flotte imperiali e della nuova repubblica in orbita, un’azione poi evitata (forse perché Palpatine non è ancora morto?). Rey sarebbe stata lasciata su Jakku per un motivo preciso, ma per scoprire qual è dovremmo attendere il prossimo dicembre.

