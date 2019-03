Star Wars IX: Keri Russell accenna al costume del suo misterioso personaggio

Dopo che il primo promo poster ufficiale di Star Wars IX è trapelato online, l'attrice Keri Russell è stata ospite al The Late Show With Stephen Colbert.

Nel corso della puntata il presentatore ha incalzato la Russell chiedendo informazioni circa il suo ruolo nel nuovo film di J.J. Abrams: il regista, come al solito, in questi mesi non ha fatto trapelare nessuna informazione riguardante la trama o qualsiasi altro aspetto del film, e l'attrice ha scherzato quando Colbert ha cercato di indagare.

"Innanzitutto, il film ha già un titolo ufficiale?" ha domandato Colbert, con la Russell che ha affermato di non saperlo, indispettendo il presentatore. "Me l'hai quasi rivelato dietro le quinte!" ha gridato Colbert, facendo scoppiare dal ridere l'attrice.

La Russell, che ha aderito al progetto in un ruolo segreto, ha detto che la parte più difficile del film è stata quella di cercare di mantenere i segreti imposti da Abrams nel tentativo di impressionare suo figlio, che non voleva credere che sua madre fosse entrata in una delle più grandi serie della storia del cinema in quanto non la riteneva abbastanza famosa. Subito dopo aver ottenuto la parte dal regista, la Russell ha chiamato suo figlio.

"Ho parlato con lui al telefono e ho gli: 'River' - ha undici anni - 'Mi raccomando, non puoi dirlo a nessuno dei tuoi amici, ma sto facendo un progetto davvero interessante. Si chiama Star Wars. La sua risposta è stata: 'Figo'"

La Russell ha poi concluso affermando che il suo personaggio indossa il costume più bello del film: come vi abbiamo mostrato nelle nuove immagini promozionali trapelate online, la Russell dovrebbe interpretare un personaggio mascherato chiamato Zorii. Potete vederlo in calce all'articolo.

Vi ricordiamo che Star Wars IX arriverà in Italia a dicembre 2019.