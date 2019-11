Star Wars IX, per Kelly Marie Tran Rose e Rey hanno gli stessi obiettivi

In una recente intervista promozionale per Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker, l'attrice Kelly Marie Tran ha parlato del ruolo del suo personaggio Rose nel nuovo film della saga scritto e diretto da J.J. Abrams.

Sappiamo che tra Episodio VIII - Gli Ultimi Jedi di Rian Johnson, film che ha lanciato la carriera della Tran (rendendola tristemente anche il bersaglio di una parte della fandom tossico della saga), e l'ultimo capitolo della storia degli Skywalker, a livello narrativo sarà trascorso del tempo. Nel periodo che separa i due Rose ha scalato i ranghi della Resistenza, cosa che l'ha messa in una posizione più avvantaggiata e permetterà al pubblico di vederla agire in dinamiche diverse rispetto al film del 2017, dinamiche che avranno a che fare in particolar modo con la Rey di Daisy Ridley.

"Penso che sia davvero bello che Rose e Rey siano in scene insieme in questo film, perché in The Last Jedi non abbiamo praticamente mai condiviso lo schermo", ha detto la Tran. "Quindi è stato davvero bello avere energia femminile sul set. Vorrei poter dire di più, ma devo limitarmi a condividere il mio entusiasmo: non vedo l'ora che i fan le vedano interagire. Penso che entrambe abbiano lo stesso obiettivo, che è combattere per cose in cui credi e lottare per le persone che ami. Penso che, se le tue azioni sono motivate dall'amore, è una cosa così potente e meravigliosa. Penso che questo film sia davvero efficace nelle cose che vediamo fare a Rose."

Star Wars IX arriverà il 18 dicembre. Per altri approfondimenti vi rimandiamo al nuovo spot e ai nuovi poster ufficiali.